В Коми считают необходимым продолжить в 2016 году применение льготных тарифов на тепло, воду и водоотведение для жителей сельских районов

Принятие данного закона позволит в первом полугодии 2017 года для жителей, в отношении которых в 2016 году применялись льготные тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, сохранить размер тарифов на уровне второго полугодия 2016 года (т.е. тарифы не изменятся), а с 1 июля 2017 года — удержать рост льготных тарифов на тепловую энергию в пределах 4 процентов, а на питьевую воду и водоотведение — в пределах 3,9 процентов.

В целях обеспечения применения льготных тарифов планируется предусмотреть в проекте бюджета Республики Коми на 2017 год средства на сумму более 1,5 млрд. рублей.

Депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем заседании Государственного Совета Республики Коми.