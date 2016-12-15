Первые итоги 2016 года по рынку труда в Коми

Например, число предложений от работодателей в области консультирования увеличилось почти в три раза. Активный темп роста показали такие сферы, как «Транспорт, логистика» (+151%) и «Административный персонал» (+133%).-Соответственно, показатель hh.индекса (уровень конкуренции) в данных областях немного снизился. В сфере «Консультирование» соотношение резюме и вакансий в этом году--на уровне 0,3 (в 2015 было 1,3), в сфере транспорта и логистики--4,6 (в 2015 было 5,5), среди административного персонала- 4,4 (в 2015 году на одну вакансию приходилось 5,6 резюме).

На специалистов из сфер «Производство» и «Закупки» спрос у работодателей практически не менялся. Конкуренция в этих проф. областях увеличилась еще больше: в сфере «Производство» - 10,2 резюме на вакансию в 2016 году (в 2015 — 8,6), «Закупки» — 9,8 (vs. 9,5 в 2015 году).

Однако не во всех проф. областях в регионе наблюдалась позитивная динамика вакансий. Большее снижение предложений от работодателей отмечено сфере «Домашний персонал»: -88% по сравнению с январем-ноябрем 2015 года.-Соответственно, уровень конкуренции между соискателями (показатель hh.индекса) вырос с прошлогодних 0,5 резюме на вакансию до 2,9.

Несколько меньше снизилось количество вакансий в сфере «Страхование» (-60%), однако hh.индекс в проф. области остался на уровне прошлого года — 0,5 резюме на вакансию, что говорит о дефиците кадров в проф. области.

Прироста вакансий не было и в сфере «Добыча сырья»: -55% по сравнению с 2015 годом. В данной проф. области наблюдается значительное увеличение конкуренции с 8,6 резюме на вакансию до 18,5.

В ходе исследования было проанализировано 12 724 вакансии, созданные работодателями в период с 1 января по 30 ноября 2016 года в Республике Коми.