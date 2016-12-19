Экономика

​Коми УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Печорская ГРЭС»

19 декабря 2016
В антимонопольное ведомство поступило обращение Печорской межрайонной прокуратуры Республики Коми на неправомерные действия со стороны Печорской ГРЭС.

Как было установлено Коми УФАС России, «Печорская ГРЭС» проводила ремонтные работы на своих теплосетях, что привело к прекращению поставки тепловой энергии ОАО «Тепловая сервисная компания», и повлекло за собой перерыв подачи горячей воды гражданам - потребителям ОАО «Тепловая сервисная компания» сверх сроков, установленных действующим законодательством. В результате указанных действий у жителей железнодорожной части города Печоры более месяца отсутствовало горячее водоснабжение.

Поскольку АО «Интер РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Печорская ГРЭС» занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг теплоснабжения в железнодорожной части города Печоры, в его действиях установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства и  возбуждено дело по ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

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