​Коми УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Печорская ГРЭС»

Как было установлено Коми УФАС России, «Печорская ГРЭС» проводила ремонтные работы на своих теплосетях, что привело к прекращению поставки тепловой энергии ОАО «Тепловая сервисная компания», и повлекло за собой перерыв подачи горячей воды гражданам - потребителям ОАО «Тепловая сервисная компания» сверх сроков, установленных действующим законодательством. В результате указанных действий у жителей железнодорожной части города Печоры более месяца отсутствовало горячее водоснабжение.

Поскольку АО «Интер РАО - Электрогенерация» в лице филиала «Печорская ГРЭС» занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг теплоснабжения в железнодорожной части города Печоры, в его действиях установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства и возбуждено дело по ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».