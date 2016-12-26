Администрация Воркуты нарушила порядок проведения аукциона, а участники сговорились

В ходе рассмотрения заявления было установлено, что при проведении аукциона администрация нарушила порядок его проведения в части не установления 5% шага аукциона — участники получили возможность повышать цену аренды в неограниченное количество раз.

В результате участники аукциона — ООО «Партнер Авто» и ООО «СеверКапСтрой» получили возможность применить классическую схему картельного сговора «таран», при которой первый повысил цену договора аренды на 301 шаг аукциона, взвинтив цену до 80 000 рублей в месяц, тем самым и лишил возможности подачи предложений других участников. После этого, Общество отказалось от заключения договора, обеспечив возможность заключения договора с ООО «СеверКапСтрой», сделавшим предпоследнее предложение.

При этом установлено, что указанные Общества располагаются по одному и тому же адресу, директор ООО «ПартнерАвто» и ООО «СеверКапСтрой» являются аффилированными лицами, что указывает на возможность договоренности между лицами. Целью участников открытого аукциона было не конкурентное соперничество за право заключения договора, а сговор с целью заключения договора аренды по максимально низкой цене для одного из участников аукциона.

Как пояснила, руководитель Коми УФАС Наталия Гуревская, если бы аукционная комиссия не нарушила порядок проведения аукциона в части 5% шага аукциона, у участников отсутствовала бы возможность применить антиконкурентную схему.

Коми УФАС России возбуждено два дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства — в отношении Воркутинской администрации и в отношении участников возможного сговора.