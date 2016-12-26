В Коми подведены итоги электронного аукциона по продаже сетей газоснабжения

Мероприятия по продаже объектов недвижимого имущества — сетей газораспределения в Сыктывкаре, Княжпогостском, Троицко-Печорском и Усть-Вымском районах — проводились в соответствии с Планом приватизации на 2016 год Правительством Республики Коми

36 объектов газоснабжения, находящихся в республиканской собственности, входят в единый комплекс системы газоснабжения региона. Газопроводы являются опасными производственными объектами, требующими соблюдения норм федерального законодательства, подлежат страхованию и постановке на учет в государственном реестре особо опасных объектов. Техническое обслуживание и эксплуатация газопроводов должны осуществляться специализированными организациями.

После государственной регистрации перехода права собственности на покупателя возлагаются обязанности по содержанию и эксплуатации данных объектов и соблюдению всех требований, предъявляемых к опасным производственным объектам.