Коми филиал Россельхозбанка предлагает жителям республики приобрести монеты из серии «Народные промыслы» со скидкой

Специальное предложение действует до 16 января 2017 года. Памятные монеты станут одновременно ценным и оригинальным подарком для друзей и близких.

На сегодняшний день наряду с монетами серии «Народные промыслы» в ассортименте филиала Россельхозбанка представлены серебряные памятные монеты «Бабочка» (Гжель), Горлица (Хохлома), Сказка (Палех) и Цветы (Жостово), а также инвестиционные золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец» и «Славянка».

Получить информацию о котировках и наличии монет можно в офисах Коми регионального филиала Банка в Сыктывкаре, Ухте, Емве, селах Корткерос и Айкино и на официальном сайте Банка.