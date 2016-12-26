Экономика

Коми филиал Россельхозбанка предлагает жителям республики приобрести монеты из серии «Народные промыслы» со скидкой

26 декабря 2016
В преддверии Нового года и Рождества Коми филиал Россельхозбанка проводит акцию по продаже монет из драгоценных металлов серии «Народные промыслы», в рамках которой при покупке 2-х и более монет данной серии клиенты могут получить скидку в размере 10%.

Специальное предложение действует до 16 января 2017 года. Памятные монеты станут одновременно ценным и оригинальным подарком для друзей и близких.

На сегодняшний день наряду с монетами серии «Народные промыслы» в ассортименте филиала Россельхозбанка представлены серебряные памятные монеты «Бабочка» (Гжель), Горлица (Хохлома), Сказка (Палех) и Цветы (Жостово), а также инвестиционные золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец» и «Славянка».

Получить информацию о котировках и наличии монет можно в офисах Коми регионального филиала Банка в Сыктывкаре, Ухте, Емве, селах Корткерос и Айкино и на официальном сайте Банка.

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