В селе Сторожевск выявили нарушения организации детского питания в школе

Прокуратура Корткеросского района Коми провела проверку по обращению родителей учеников средней школы села Сторожевск по вопросу соблюдения нормативных требований к организации детского питания в столовой учебного заведения.

В заявлении родители указали, что в столовой сторожевской школы хлебобулочные изделия выпекаются из продуктов, на которые отсутствует необходимая документация, с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

В ходе организованной прокуратурой проверки установлено, что в школе действительно выпекают сдобу из продуктов, качество которых не проверяется. Не проводится предварительная оценка качества самой выпечки и ее безопасности для детей. Ингредиенты, используемые при выпечке, приобретаются на денежные средства, которые поступают от ее реализации.

Прокуратура Корткеросского района внесла директору школы представление, которое было незамедлительно рассмотрено. За допущенные нарушения три работника учебного заведения привлечены к дисциплинарной ответственности.

Материалы проверки прокуратура направила в территориальный отдел Роспотребнадзора для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности при организации питания в деятельности школы села Сторожевск.