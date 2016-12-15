ООО «Пригородный» оштрафовали за творог «из будущего»

Поставщиком и производителем молочной продукции ООО «Пригородный» были нарушены требования Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Так, был установлен факт поступления потребителю 20 сентября 2016 года творога массовой долей жира 9% с обозначенной датой изготовления — 21 сентября 2016 года. Таким образом, маркировка на потребительских упаковках продукции не являлась достоверной и вводила в заблуждение потребителей в части даты изготовления продукции.

Учитывая, что за аналогичные факты ООО «Пригородный» уже привлекался к административной ответственности, было вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях с суммой штрафов 200 000 рублей.

Постановления вступило в законную силу.