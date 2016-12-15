Здоровье

ООО «Пригородный» оштрафовали за творог «из будущего»

15 декабря 2016
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Коми при поступлении информации от потребителя молочной продукции ООО «Пригородный» было установлено наличие события административного правонарушения.

Фото: КомиФерма

Поставщиком и производителем молочной продукции ООО «Пригородный» были нарушены требования Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

Так, был установлен факт поступления потребителю 20 сентября 2016 года творога массовой долей жира 9% с обозначенной датой изготовления — 21 сентября 2016 года. Таким образом, маркировка на потребительских упаковках продукции не являлась достоверной и вводила в заблуждение потребителей в части даты изготовления продукции.

Учитывая, что за аналогичные факты ООО «Пригородный» уже привлекался к административной ответственности, было вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях с суммой штрафов 200 000 рублей.

Постановления вступило в законную силу.

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