18950 осмотров в районах Коми провели специалисты выездных врачебных бригад

Всего за год специалисты по выездной диагностике провели 34 выезда в 14 муниципалитетов региона. Прием в территориях проводят врачи всех основных медицинских направлений: онколог, кардиолог, эндокринолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог. На месте врачи осматривают пациентов, проводят медицинские, консультации, в случае необходимости, выдают направления на лечение в республиканских учреждениях здравоохранения.

Работа специалистов строится с учетом плана, сформированного по согласованию с территориями, выезды производятся каждый месяц. Состав мобильной бри­гады также формируется по потребности, которую определяют руководители территориальных учреждений здравоохранения, для каждого выезда набор специалистов свой. Наиболее всего в районах востребованы специалисты: эндокринолог, кардиолог, невролог. Организация предварительных заявок позволяет охватить осмотрами всех, кому это необходимо.

Как признаются сотрудники выездной поликлиники, работа эта нелегкая — выезды проводятся по расписанию в любое время года, в любую погоду, даже в самые труднодоступные территории. В районе, как правило, работают 4–5 дней, проводят осмотры для всех обратившихся. Оповещение о приеме выездной поликлиники производится заранее силами районных и местных администраций, а также местных СМИ. В сельской местности, особенно в небольших населенных пунктах, к приезду врачебных бригад население относится ответственно, пациенты не нарушают дисциплину очередности, готовы четко рассказать обо всех жалобах на здоровье и следуют рекомендациям врачей.

Благодаря такой работе удается достичь высокой выявляемости заболеваний разного профиля у жителей отдаленных сельских поселений, что в дальнейшем способствует успешному лечению на базе районных и республиканских учреждений здравоохранения.

Территории Ухты, Сосногорского, Вуктыльского, Троицко-Печорского и Княжпогостского районов обслуживает межмуниципальный диагностический центр Ухтинской городской поликлиники. В штате центра также есть все основные врачи, при этом для полноты диагностической работы в бригаду могут быть включены специалисты по гастроэнтерологии, пульмонологии, ультразвуковым исследованиям, аллергологии. За 2016 год ухтинские диагностические бригады осмотрели 3 500 человек.

Работа выездных специалистов организована таким образом, что количество посещений специалистов на выезде, превысило количество посещений в Консультативно-диагностическом центре. За период 2013–2015 года динамика выполнения плана посещений выездной диагностической поликлиникой центра представлена следующим образом: 101,2% — 113,2% — 119,2% соответственно.

Ввиду своей эффективности работа выездных врачебных бригад в Республике Коми будет продолжена в последующие годы. Напомним, что регулярные выезды в районы совершают маммографические, флюорографические передвижные установки со специалистами и спецавтомобиль Республиканской станции переливания крови. Предусматривается и развитие выездной службы. К примеру, в республиканских проектах по снижению смертности от новообразований предусмотрено приобретение автомобилей для выездной работы поликлиник Консультативно-диагностического центра и Ухтинской городской поликлиники.