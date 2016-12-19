В здравпунктах колоний в Княжпогостском районе медики не фиксируют диагнозы осужденных

Княжпогостская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Коми провела проверку соблюдения законодательства при организации и оказании медицинской помощи осужденным в здравпунктах №1 и 2, а также в медицинской части №6 МСЧ-11 ФСИН России.

В ходе проверки дана оценка соблюдению порядка регистрации больных, правильности использования, хранения и выдачи медикаментов и т.д. По окончании проверки проведен прием осужденных по личным вопросам, касающимся оказания помощи.

В ходе проверки установлено следующее. В силу нормативных требований медикаменты подозреваемым, обвиняемым и осужденным на руки не выдаются, а прием лекарственных препаратов проводится в присутствии медицинского работника. При проверке выявлены нарушения данного требования: лекарственные препараты обнаружены в одном из общежитий КП-38. Прием амбулаторных больных в ряде случаев также осуществляется с нарушением существующих требований: диагноз при обращении осужденного с жалобами на состояние здоровья в журнале амбулаторного приема не фиксируется, практически повсеместно медработниками применяется формулировка «диагноз тот же».

Все осужденные, прибывающие в исправительное учреждение, помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток. По прибытии все осужденные проходят медицинский осмотр с целью выявления инфекционных и паразитарных заболеваний. Однако спецпрокуратура выявила, что девяти прибывшим в ноябре 2016 года в КП-42 осужденным не проведено флюорографическое обследование, а в отношении одного из прибывших не получено ни одного медицинского анализа.

Вопреки установленным требованиям в кабинетах медицинской части №6 отсутствует централизованное горячее водоснабжение, а также электроводонагреватели (резервный источник горячего водоснабжения).

Княжпогостская спецпрокуратура внесла начальнику МСЧ-11 ФСИН России представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Его рассмотрение находится на контроле прокуратуры.