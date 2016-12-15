В одном из офисных зданий Сыктывкара организовали подпольный игорный клуб

На место, где проводилась нелегальная игорная деятельность, выехали сотрудники полиции. Правоохранители выяснили, что к организации незаконного бизнеса причастен местный житель, 1984 года рождения. В момент проведения спецоперации стражи порядка при поддержке спецназа Росгвардии изъяли столы для игры в покер, игральные фишки в большом количестве, карты, тетради с записями участников игр, денежные средства в размере около 4 тысяч рублей.

В ходе обыска также обнаружено наркотическое средство гашиш, что подтвердилось впоследствии экспертизой. На момент проведения осмотра в помещении находилось 11 человек, из них 6 игроков и 5 человек обслуживающего персонала, в том числе и сам подозреваемый в качестве организатора игры.

32-летний индивидуальный предприниматель попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в 2015 году. Граждане, проживающие по улице Коммунистической, заявляли о том, что в одной из квартир многоэтажного дома постоянно раздается шум, который их беспокоит.

В ходе проверки полициейские установили, что в квартире собираются мужчины для игры в покер. Организатор приглашает участников при помощи смс-рассылки на сотовые телефоны, предупредив о необходимости внесения на счет указанной им денежной суммы.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве следственного отдела по городу Сыктывкару СУ СК России по Республике Коми.