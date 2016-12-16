За нарушения при закупке мельдония оштрафован исполняющий обязанности главврача центральной районной больницы Вуктыла

Прокуратура Вуктыла провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок лекарственных препаратов для нужд Вуктыльской центральной районной больницы.

В ходе проверки установлено, что больница произвела закупку лекарственного препарата «Мельдоний», который включен в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Этот перечень ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

В силу закона при осуществлении закупок лекарственных препаратов, включенных в такой перечень, заказчик обязан установить в документации о закупке ограничения допуска лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств. Между тем в извещении о проведении электронного аукциона, а также в документации закупки лечебное учреждение такие ограничения не установило. Также заказчик допустил иные нарушения законодательства о закупках.

Прокурор г. Вуктыла возбудил в отношении и.о. главного врача центральной районной больницы, утвердившего документацию об электронном аукционе, производство по делу об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

УФАС по Республике Коми, исследовав представленные прокуратурой г материалы, привлекло должностное лицо к административной ответственности, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.