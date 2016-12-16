Прокуратура Усть-Цилемского района выявила нарушения законодательства о закупках в деятельности районной администрации

Прокуратура Усть-Цилемского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности районной администрации.

Прокуратура установила, что между администрацией Усть-Цилемского района и одним из авиаперевозчиков заключен договор на выполнение разовых авиационных работ. После выполнения условий контракта стороны подписаны акт выполненных работ.

В силу федерального законодательства заказчик обязан направлять в федеральное казначейство информацию, касающуюся ряда условий контракта, а также о его исполнении. Федеральное казначейство вносит данные сведения в реестр контрактов. Прокуратура установила, что администрация Усть-Цилемского района нарушила данное требование, не направив в казначейство установленную законом информацию.

По итогам проверки прокуратура возбудила административное производство по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов) и направила материалы в Управление ФАС по Республике Коми для рассмотрения по существу.