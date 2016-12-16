Жительница Сыктывкара пойдет под суд за издевательства над семилетней дочерью и пятилетним сына

По данным следствия в период с июня по сентябрь 2016 года обвиняемая ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию 7-летней дочери и 5-летнего сына, причиняла им физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями.

Информация о совершенных в отношении детей преступлениях поступила в правоохранительные органы от сотрудников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемая злоупотребляет спиртным, не работает, ведет асоциальный образ жизни. В настоящее время уполномоченными органами решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

С целью устранения обстоятельств, способствующих совершению преступлений, следователем СК в органы профилактики внесено представление.