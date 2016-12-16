В Сыктывдинском районе в лесном массиве обнаружены вмерзшие в лед останки мужчины со следами укусов животных

Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по Коми проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесном массиве между поселком Мандач и дачным обществом «Човские зори» Сыктывдинского района тела мужчины.

13 декабря 2016 года охотником в лесу были обнаружены останки человека, о чем сообщено в правоохранительные органы. Выехавшая на место происшествия оперативно — следственная группа обнаружила вмерзшие в лед останки мужчины, со следами укусов животных.

По предварительным данным, причина смерти мужчины не имеет криминального характера. Предположительно, учитывая что мужчина был легко одет, смерть могла наступить осенью текущего года.