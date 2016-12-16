В Сыктывдинском районе в лесном массиве обнаружены вмерзшие в лед останки мужчины со следами укусов животных

Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по Коми проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесном массиве между поселком Мандач и дачным обществом «Човские зори» Сыктывдинского района тела мужчины.
13 декабря 2016 года охотником в лесу были обнаружены останки человека, о чем сообщено в правоохранительные органы. Выехавшая на место происшествия оперативно — следственная группа обнаружила вмерзшие в лед останки мужчины, со следами укусов животных.
По предварительным данным, причина смерти мужчины не имеет криминального характера. Предположительно, учитывая что мужчина был легко одет, смерть могла наступить осенью текущего года.
Комментарии