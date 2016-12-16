Происшествия

В Сыктывдинском районе в лесном массиве обнаружены вмерзшие в лед останки мужчины со следами укусов животных

16 декабря 2016
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также устанавливают личность потерпевшего.

Следственным отделом по городу Сыктывкар СУ СК России по Коми проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесном массиве между поселком Мандач и дачным обществом «Човские зори» Сыктывдинского района тела мужчины.

13 декабря 2016 года охотником в лесу были обнаружены останки человека, о чем сообщено в правоохранительные органы. Выехавшая на место происшествия оперативно — следственная группа обнаружила вмерзшие в лед останки мужчины, со следами укусов животных.

По предварительным данным, причина смерти мужчины не имеет криминального характера. Предположительно, учитывая что мужчина был легко одет, смерть могла наступить осенью текущего года.

Метки
Чтобы подписаться на наш Telegram и быть в курсе самых важных новостей, достаточно пройти по ссылке и нажать кнопку «Open channel».

Комментарии

Другое в рубрике