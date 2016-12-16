Житель Воркуты на протяжении года истязал своего пасынка и до смерти избил мать сожительницы

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего и находящегося в беспомощном состоянии), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Воркуты.

Судом установлено, что воркутинец в течение 2015 года систематически избивал малолетнего сына своей сожительницы. Он бил мальчика по лицу, ногами по телу, душил его. Поводом для применения насилия мог послужить отказ ребенка есть, а также подозрения в том, что мальчик дрался с родным сыном воркутинца. Мужчине казалось, что плохо воспитана и его сожительница: за это доставалось ее матери. В декабре 2015 г. по этой причине избил пожилую женщину, нанеся множество ударов по голове и телу женщины. От полученной черепно-мозговой травмы она спустя месяц скончалась в больнице.

Вину в содеянном мужчина не признал, заявив, что не имеет отношения ни к избиению матери сожительницы, ни пасынка.

Суд назначил ему наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения из исправительного учреждения он на протяжении двух лет будет ограничен в свободе.

Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора Воркуты о взыскании с осужденного в интересах малолетнего потерпевшего компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Воркуте СУ СКР по Республике Коми.