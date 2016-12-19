С начала года в Коми зарегистрировано 17 777 преступлений

В целом, по итогам января-ноября 2016 года общая раскрываемость преступлений по республике составила 60,4%, тяжких и особо тяжких составов — 65%.

За отчетный период на территории региона выявлено 3 201 преступление профилактической направленности, 810 преступлений экономической направленности.

Сотрудники МВД по Республике Коми продолжают пресекать попытки поставки в торговые организации республики алкогольной продукции с поддельными акцизами. Так, в Ухте в ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты 1200 ящиков водки различных марок на общую сумму порядка 3 миллионов рублей. При проведении проверки в двух гаражах, расположенных в п. Ярега, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 24 тысячи бутылок алкогольной продукции различных видов стоимостью порядка 3 миллионов рублей, на которых были наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. В настоящее время алкогольная продукция изъята и отправлена на исследование. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По материалам проверки, проведенной сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Коми, следователями ОМВД России по г. Ухте возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 146 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение авторских и смежных прав» и частью 1 статьи 273 Уголовного Кодекса Российской Федерации» Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Коми установлено, что молодой человек реализовывал контрафактную продукцию, чем причинил ущерб правообладателям на общую сумму более 2 миллионов рублей. Установлено, что молодой человек, не имея разрешения со стороны правообладателя авторских и смежных прав, продал бухгалтерскую программу за 1 тысячу рублей. Кроме того, данный гражданин сбыл программу-активатор, которая позволяет нейтрализовать технологии защиты от нелегального копирования программных продуктов. В результате незаконного использования объектов авторского права правообладателям причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей.

В Воркуте сотрудниками уголовного розыска по горячим следам задержан мужчина, похитивший крупную сумму денежных средств. Злоумышленник проник в незапертый кабинет лечебно-оздоровительного центра и похитил 400 000 рублей, предназначенные для выдачи заработной платы работникам. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след злоумышленника. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления местный житель 43-х лет. Вскоре он был задержан и доставлен в дежурную часть полиции для разбирательства. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Ухте завершено расследование уголовного дела по факту попытки кражи более 90 метров силового кабеля. Пятеро уроженцев Республики Казахстан намеревались сдать похищенное имущество в пункт приема черных и цветных металлов. В ходе следствия установлено, что обвиняемые пятеро уроженцев Республики Казахстан, приехали в Ухту для работы вахтовым методом на строительстве предприятия в п. Ярега. В августе этого года, находясь на строительной площадке, похитили 92 метра силового кабеля, который попытались вынести через прореху в заборе. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось, так как они были задержаны работниками охраны данного предприятия, после чего переданы сотрудникам полиции. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

С начала года на территории региона выявлено 270 преступлений коррупционной направленности.

В Сысольском районе республики зарегистрировано три факта дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Так, водитель грузовой автомашины на 709 километре автодороги Чебоксары-Сыктывкар экипажем ДПС был остановлен грузовой автомобиль марки «VOLVO», перевозившей грунт и удобрения. При проверке документов было установлено, у водителя нет при себе путевого листа, а в машине отсутствует тахограф. Желая избежать ответственности за совершенные правонарушения, водитель транспортного средства, находясь в патрульном автомобиле, передал сотрудникам полиции 500 рублей, чтобы они не составляли административный материал. Факт дачи взятки был зарегистрирован в дежурной части МО МВД России «Сысольский». Другой водитель большегруза — житель Пермского края, желая избежать ответственности за совершенное правонарушение, находясь в патрульном автомобиле, предложил сотрудникам полиции 5000 рублей за несоставление административного материала по ст.12.21.1 КоАП РФ. Попытался «откупиться» от сотрудников ГИБДД и житель Белгородской области водитель автомашины « Газель Нескт », который нарушил требования дорожных знаков . По всем фактам дачи взятки проводится расследование.

За отчетный период на территории региона выявлено 857 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 206 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Ухте в ходе оперативных мероприятий был задержан местный житель, у которого при личном досмотре был обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения. Изъятое вещество было направлено на исследование, которое показало, что в пакете находится наркотическое средство гашиш массой более 17 грамм. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В рамках расследования уголовного дела, в квартире подозреваемого были проведены обысковые мероприятия, в ходе которых в шкафу полицейские обнаружили и изъяли пакет с прессованным веществом коричневого цвета. Исследование показало, что в пакете находилось наркотическое средство растительного происхождения гашиш массой почти 100 грамм. Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что наркотическое средство хранил у себя дома с целью последующего сбыта.

Продолжена работа по выявлению и пресечению сотрудниками органов внутренних дел административных правонарушений.

Так, в течение января-ноября 2016 года пресечено 108 512 административных правонарушений (без учета правонарушений по линии ГИБДД), в том числе в сфере потребительского рынка товаров и услуг — 563, в сфере оборота наркотических средств — 661, за нарушения антиалкогольного законодательства — 56 047, за совершение мелкого хулиганства — 16 482, по линии лицензионно-разрешительной работы — 2 680.

С начала года на территории городов и районов республики зарегистрировано 992 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 90 и ранены 1 362 граждан.