Лидером сыктывкарских единороссов стал Александр Калинин

В рамках мероприятия партийцы обсудили основные итоги работы столичного отделения партии, обновили состав местного политического совета, определили делегатов на региональную конференцию «Единой России». Ключевым на конференции стал вопрос об избрании нового секретаря Сыктывкарского местного отделения.

Большинством голосов им избран руководитель администрации Эжвинского района города Сыктывкара Александр Калинин. На этом посту он сменил председателя Совета столицы республики Валерия Козлова.

Поприветствовал самое многочисленное отделение региона Секретарь Коми регионального отделения Василий Смалий.

«Спасибо всем огромное за тот вклад, который вы внесли в рамках избирательной кампании и реализации партийных проектов. Желаю вам отличного настроя на дальнейшую работу, взвешенных и правильных решений», — напутствовал единороссов Василий Смалий.

В начале партийной конференции с отчетом о проделанной работе выступил Валерий Козлов. По его словам, за прошедший год местное отделение принимало активное участие в реализации партийных проектов, проведении выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва и Главы Республики Коми, форумах, митингах, субботниках, личных приемах граждан и других общественно важных мероприятиях.

«Благодаря нашей слаженной работе, мы получили высокий результат по всем направлениям деятельности и широкий отклик среди жителей города», — отметил он.

В дальнейшем Валерий Козлов планирует сфокусироваться на работе в городском совете. «Я остаюсь членом партии, если коллеги окажут доверие, собираюсь продолжать работу в местном и региональном политсоветах. Плановая ротация, я считаю, пойдет на пользу местному и региональному отделению. Сейчас наступает следующий отчетный период и новый лидер должен настроиться на выполнение совсем иных задач», — добавил Валерий Козлов.

На пост секретаря сыктывкарского отделения претендовали два кандидата, которых предложил делегатам местный политсовет: руководитель администрации Эжвинского района города Сыктывкара Александр Калинин и опытный активист партии Сергей Аристов

По итогам тайного голосования, в котором приняли участие 96 делегатов конференции, Александра Калинина поддержали 65 однопартийцев, за Сергея Аристова проголосовали 28 человек. Три бюллетеня признаны недействительными.

«Работать на посту секретаря местного отделения для меня большая честь и ответственность. Я бы выделил несколько ключевых направлений в своей дальнейшей деятельности. Во-первых, в преддверии важнейших выборов необходимо обеспечить боеспособность столичного отделения партии согласно задачам, которые ставят руководство партии и региональное отделение. Во-вторых, требуется активизировать участие партийного актива в приоритетных проектах федерального, регионального и городского уровней. Сейчас важно дать новый стимул работы первичным отделениям, наладить эффективную работу со сторонниками партии, особое внимание уделить работе с молодежью», — рассказал новоизбранный лидер сыктывкарских единороссов.

Также на XXVIII Конференции Сыктывкарского местного отделения был избран новый состав политсовета местного отделения. В него вошли: Юрий Болобонов, Нелли Ефименко, Александр Калинин, Валерий Козлов, Елена Кокарева, Наталья Логина, Григорий Максимов, Галина Маслова, Николай Мостаков, Елена Порохина, Александр Ребенок, Эмилия Рубцова, Светлана Семенова, Оксана Серебряникова, Сергей Тарасов, Максим Уваровский, Светлана Филяк, Галина Цуман, Анатолий Чиканчи, Андрей Шабанов и Вадим Шестаков.

В местную ревизионную комиссию вошли: Сергей Аристов, Валентина Горовая, Алексей Кузенный, Светлана Литвина, Алексей Панюков.

Завершающим этапом работы по обновлению партийных рядов станет XXVIII Конференция Коми регионального отделения партии «Единая Россия», которая состоится 23 декабря.