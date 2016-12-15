Для учеников 1–4 классов в Сыктывкаре объявлен актированный день

Ранее синоптики предупредили, что в северо-восточных районах Коми (Воркутинском, Интинском, Усинском, Печорском, Вуктыльском) с 15 по 21 декабря, в большинстве районов с 17 по 21 декабря, в юго-западных районах и в крайних южных (Удорском, Усть-Вымском, Сысольском, Сыктывдинском, Прилузском, Койгородском, в Сыктывкаре и его окрестностях) — с 18 по 21 декабря ожидается аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -14…-17°С).