Администрация Воркуты выложила на YouTube странное видео с камер наблюдения

на официальном YouTube-аккаунте мэрии Воркуты опубликовано видео, сделанное камерой наблюдения в здании мэрии заполярного города.

9 декабря 2016 года камера с датчиком движения и ночным видением на третьем этаже администрации несколько раз за ночь зафиксировала хаотичный полет некоего светящего объекта. Он появляется несколько раз за ночь — начиная с 21.30 до раннего утра. Световым бликом это быть не могло, так как в коридоре нет окон и есть только ночное освещение на лестничной площадке.

– Мы ничего не утверждаем – световой ли это эффект, погрешности в работе камеры или даже полтергейст, – прокомментировал видео советник мэра Александр Литвинов. – Просто решили выложить запись для общего доступа, пусть воркутинцы сами решают, что это и делают выводы. Мы можем лишь констатировать подлинность представленного видео.

На серии из снимков, сделанных в начале марта этого года с левого берега реки Печоры по направлению к городу, были замечены два светящихся объекта ярче звезд, предположительно, перемещавшихся вертикально и излучавших свет конусообразной формы по направлению к земле. Причем, обнаружены они были уже при просмотре фотографий в компьютере — во время съемки ничего необычного не наблюдалось. Если на первом кадре заметна вытянутость звезд наклонно-горизонтально из-за относительно большой выдержки и вращения Земли, то эти светящиеся объекты вытянуты вертикально, что говорит о другом направлении их перемещения. Вместе с тем, при выдержке фотоаппарата в 3 секунды можно говорить об относительно небольшой скорости движения, что не позволяет предполагать о версии падения.