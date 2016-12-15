Благодаря онлайн-трансляции они смогли узнать о нововведениях в организации единого государственного экзамена (ЕГЭ), задать вопросы по проведению ЕГЭ в 2017 году.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова сообщила, что в этом году школы закончат 4518 человек. Она напомнила, что до 1 февраля 2017 года включительно каждый из них должен сделать важный осознанный выбор и написать заявление для сдачи ЕГЭ с указанием перечня выбранных предметов. При этом обязательно необходимо учесть, что по каждому направлению высшего профессионального образования уже утверждены те экзамены, которые являются условиями приема. Также сформированы и размещены на сайтах образовательных организаций правила приема по программам среднего профессионального образования.

«Я советую вам помочь детям определиться с направлением подготовки. Конечно, никто не будет ограничивать право выпускников выбрать любое высшее учебное заведение страны. Но прошу вас внимательно отнестись к дальнейшему получению образования в родной республике — в вузах и в ссузах Коми достаточно бюджетных мест. Кроме того, в рамках проекта «Ты нужен республике» мы заинтересованы и помогаем учреждениям профобразования быть конкурентными на рынке. Наши вузы входят в тридцатку вузов России», — отметила Н. Михальченкова.

Наталья Михальченкова посоветовала родителям выпускников не только определиться с уровнем образования и направлением подготовки детей, но и с их будущим трудоустройством. По ее словам, по линии Минтруда России запущен и принят новый справочник профессий, который также сможет предопределить решение выпускников.

«Если появляются новые профессии, например, биотехнолог, значит, в ближайшие годы она будет востребована на рынке труда. И надо выбирать тот вуз, где готовят специалистов этого профиля», — посоветовала министр.

Подробную информацию о едином государственном экзамене 2017 года представила начальник отдела общего образования Минобрнауки Коми Ольга Мазанова. Она отметила, что анализ результатов сдачи ЕГЭ за 2014–2016 годы свидетельствует о качественном улучшении состояния общего образования в республике. По словам Ольги Мазановой, увеличилось количество обучающихся, получивших максимальное количество баллов, по сравнению с предыдущими годами. Также увеличилось количество выпускников-высокобалльников, получивших тестовые баллы в интервале от 81 до 100 баллов. В два раза снизилось количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов по обязательным учебным предметам, сократилась доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании.

Ольга Мазанова напомнила, что 7 декабря более 4 тысяч обучающихся республики написали итоговое сочинение (изложение), результаты которого станут известны не позднее 21 декабря. В случае, если выпускник получил «незачет» или не смог написать сочинение (изложение) по уважительной причине, он вправе пересдать его 1 февраля или 3 мая 2017 года.

Что касается ЕГЭ-2017, то, как подчеркнула Ольга Мазанова, кардинальных изменений в процедуре проведения экзамена в этом году не будет. Одно из нововведений этого года — отмена тестовой части в контрольных измерительных материалах на ЕГЭ по физике, биологии и химии.

Для обеспечения максимальной открытости и честности ЕГЭ, создания равных возможностей для всех выпускников сохранится оснащение пунктов проведения экзамена (ППЭ) камерами видеонаблюдения. На входе в ППЭ будут использоваться металлоискатели.

Представитель министерства еще раз попросила родителей серьезно поговорить с детьми о правилах поведения в ППЭ, о запрете использования средств связи, мобильных устройств, справочных материалов. За нарушение Порядка проведения ГИА участники ЕГЭ будут удалены с экзамена без возможности его пересдачи в текущем учебном году, следовательно — рискуют остаться без аттестата.

Слово было предоставлено также представителям четырех вузов Республики Коми. Они рассказали об условиях поступления в учебные заведения, где можно найти всю необходимую информацию и контакты приемных комиссий.

В рамках видеособрания родители могли задать интересующие вопросы. К началу мероприятия в министерство поступило 35 вопросов. Во время самой трансляции их решили не озвучивать, иначе это бы отняло большое количество времени. Все ответы будут опубликованы на официальном сайте Министерства образования, науки и молодежной политики.