Общество

Фотоконкурс памяти Андрея Стенина откроет прием работ 22 декабря

15 декабря 2016
Международный конкурс фотожурналистики имени специального корреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, погибшего при исполнении редакционного задания на юго-востоке Украины в августе 2014 года, начнет прием работ 22 декабря, в день его рождения.

Фото: sputnik-georgia.com

Конкурс учрежден в 2014 году МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о трагической гибели фотожурналиста и коллеги. С момента основания конкурс — единственный международный конкурс для молодых фотографов в России — стал популярным в России и за рубежом. В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались в Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

В состав жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2016 года вошли всемирно признанные мэтры, известные способностью по-разному смотреть на мир: Рут Айххорн, фоторедактор журнала GEO (Германия); Дениc Пэкуин (Denis Paquin), заместитель директора фотослужбы агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) (США); Чжэн Вэй (Zheng Wei) , заместитель директора департамента фотоинформации новостного агентства «Синьхуа» (Xinhua)(Китай); Юрий Козырев, российский фотожурналист, многократный победитель World Press Photo; Ирина Чмырева, российский искусствовед, старший научный сотрудник Института теории и истории искусства Российской академии художеств (РАХ) (Россия); Ксения Никольская, российский фотограф, член Союза художников России (Россия); Альдо Мендичи (Aldo Mendichi), итальянский фотограф, организатор образовательных курсов и семинаров и Валерий Мельников, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», многократный лауреат международных конкурсов.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире. Конкурс ставит своей целью привлечь общественное внимание к задачам фотожурналистики и поддержать молодых фотографов.

Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2016 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Генеральными информационными партнерами конкурса выступали: общероссийский государственный телеканал «Россия-Культура», информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство Askanews, информационное агентство EFE, агентство ANTARA FOTO, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержали: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз студенческих и молодежных СМИ, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и » Фотопарад в Угличе».

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