Фотоконкурс памяти Андрея Стенина откроет прием работ 22 декабря

Конкурс учрежден в 2014 году МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО в память о трагической гибели фотожурналиста и коллеги. С момента основания конкурс — единственный международный конкурс для молодых фотографов в России — стал популярным в России и за рубежом. В 2016 году конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались в Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

В состав жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2016 года вошли всемирно признанные мэтры, известные способностью по-разному смотреть на мир: Рут Айххорн, фоторедактор журнала GEO (Германия); Дениc Пэкуин (Denis Paquin), заместитель директора фотослужбы агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) (США); Чжэн Вэй (Zheng Wei) , заместитель директора департамента фотоинформации новостного агентства «Синьхуа» ( Xinhua ) (Китай); Юрий Козырев, российский фотожурналист, многократный победитель World Press Photo; Ирина Чмырева, российский искусствовед, старший научный сотрудник Института теории и истории искусства Российской академии художеств (РАХ) (Россия); Ксения Никольская, российский фотограф, член Союза художников России (Россия); Альдо Мендичи (Aldo Mendichi), итальянский фотограф, организатор образовательных курсов и семинаров и Валерий Мельников, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», многократный лауреат международных конкурсов.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире. Конкурс ставит своей целью привлечь общественное внимание к задачам фотожурналистики и поддержать молодых фотографов.

Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2016 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Генеральными информационными партнерами конкурса выступали: общероссийский государственный телеканал «Россия-Культура», информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство Askanews, информационное агентство EFE, агентство ANTARA FOTO, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержали: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз студенческих и молодежных СМИ, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и » Фотопарад в Угличе».