Чем выше и наряднее будет елка, тем больше шансов на победу. Игра продлится до 8 января 2017 года, а в канун Старого Нового года будут определены победители.

Цифровые елки отображаются на виртуальной карте, рейтинг достижений игроков можно наблюдать онлайн. Борьба за победу идет в четырех номинациях: «Самая высокая елка», «Самая нарядная елка», «Самая популярная елка», «Самый находчивый игрок». Тройку победителей в каждой из номинаций ждут ценные призы: отличные смартфоны, планшеты и фитнес-часы.

«Собственную цифровую елку теперь можно получить буквально за несколько кликов на смартфоне или планшете. Нам бы очень хотелось, чтобы к Новому году появился целый лес высоких, нарядных и сверкающих елок. И чтобы этот лес был размером во всю страну. Помимо отличного настроения онлайн-проект «Моя Елка» позволит самым заботливым и активным участникам получить ценный новогодний приз. И пусть елки виртуальные, они дарят нам настоящие добрые эмоции, сказочное ощущение самого чудесного и любимого всеми поколениями праздника», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.

Участник игры может посадить свою цифровую елку в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и выбрать ей имя.

В номинации «Самая высокая елка» победа зависит от высоты дерева. Каждая елка подрастает самостоятельно, по законам цифровой природы — чем раньше посажена, тем выше она вырастет. Но игрок может увеличить темпы роста в два, в пять и даже в десять раз, приобретая специальные «ускорители» за бонусы.

Победителем в номинации «Самая нарядная елке» станет участник, собравший лучшую коллекцию виртуальных игрушек. Всего игрокам доступны семь видов игрушек в пяти цветовых вариантах. Каждая игрушка имеет свой игровой рейтинг. Игрушки, а также другие украшения и магические эффекты можно «оплатить» бонусами.

У игроков есть шанс пополнить коллекцию игрушек бесплатно — для этого на интерактивной карте игры нужно «заглядывать» на новогодние ярмарки. Тройка участников, которые соберут больше всего украшений на ярмарках, станут победителями в номинации «Самый находчивый игрок».

О своей елке важно рассказать в социальных сетях и пригласить в проект друзей, чтобы они лайкнули вашу зеленую красавицу. Елка — лидер по добавлениям в «Избранное» другими участниками обеспечит своему хозяину победу в номинации «Самая популярная елка».

Чтобы стать участником онлайн-игры, необходимо установить бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» и пройти простую процедуру регистрации (доступно для Android и iOS). Это могут сделать не только абоненты «Ростелекома», но и любой интернет-пользователь, который хочет, чтобы и у него была своя цифровая елка.

Приложение «Мой Ростелеком» — надежный онлайн-помощник абонента: оно поможет своевременно оплатить услуги, сделает простым и удобным управление тарифами и сервисами, а также бонусной программой. Мобильное приложение установили на свои устройства уже более 1 миллиона человек. Теперь это не только полезный сервис для абонентов, но и увлекательная интерактивная игра для всех. Наблюдать за новостями и действиями игроков в социальных сетях можно по хэштегам #мояелка и #ростелеком

Полные правила и условия онлайн-игры «Моя Елка», рейтинг по номинациям доступны в мобильном приложении «Мой Ростелеком» и на сайте elka.rt.ru.