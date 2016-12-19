В связи с погодными условиями 19 декабря объявлен актированный день и отменены занятия для учеников с 1 по 6 класс в школах Сыктывкара.
В Сыктывкаре отменены занятия для школьников 1–6 классов в связи с похолоданием до -34°С
Управление по делам ГО И ЧС Сыктывкара информирует, что по данным ЦГМС Коми, сегодня 19 декабря на 6 часов утра температура воздуха составила -34°С, ветер восточный 1 метр в секунду.
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