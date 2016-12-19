Администрация Вуктыла разработала порядок предоставления муниципальными служащими сведений о своих страницах в социальных сетях

Администрация городского округа «Вуктыл» учла предложение прокуратуры города о необходимости принятия нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых эти лица в течение трех последних лет размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

Норма, обязывающая предоставлять указанные сведения муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, введена в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» в июне 2016 года.

В ноябре текущего года прокуратура Вуктыла направила в местную администрацию предложение о необходимости принятия нормативного правового акта, регламентирующего порядок исполнения муниципальными служащими указанной обязанности. Предложение прокуратуры учтено.

Администрация городского округа «Вуктыл» приняла постановление от 12 декабря 2016 г. №12/812, которым определен Порядок предоставления муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых эти лица в течение трех последних лет размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.