Чтобы помнили: работники прокуратуры Коми рассказали школьникам о Международном военном трибунале в Нюрнберге

Работники органов прокуратуры Республики Коми напомнили школьникам о самом главном уголовном процессе человечества — Нюрнбергском процессе.

Человечество давно научилось судить отдельных злодеев, преступные группировки, бандитские и незаконные вооруженные формирования. Международный военный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом осуждения преступлений государственного масштаба — правящего режима, его карательных институтов, высших политических и военных деятелей.

8 августа 1945 года, через три месяца после Победы над фашистской Германией, правительства СССР, США, Великобритании и Франции заключили соглашение об организации суда над главными военными преступниками. Это решение вызвало одобрительный отклик во всем мире: надо было дать суровый урок авторам и исполнителям планов мирового господства, массового террора и убийств, зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений, ограбления огромных территорий. В дальнейшем к соглашению официально присоединились еще 19 государств, и Трибунал стал с полным правом называться Судом народов.

Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11 месяцев. Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника, входивших в высшее руководство фашистской Германии. Такого в истории еще не было. Также впервые был рассмотрен вопрос о признании преступными ряда политических и государственных институтов — руководящего состава фашистской партии НСДАП, штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопасности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), правительственного кабинета, Верховного командования и Генерального штаба.

Принципы, признанные Уставом международного военного трибунала и нашедшие отражение в его приговоре, были подтверждены в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 11 декабря 1946 года и 27 ноября 1947 года в качестве общепризнанных принципов международного права. Впоследствии на их основе была выработана Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Эти уроки истории стали предметом 54 учебных мероприятий, проведенных прокурорскими работниками в 2016 году. Лекции, беседы сопровождались демонстрацией фото- и видеоматериалов. По инициативе Печорской межрайонной прокуратуры информация о роли Нюрнбергского процесса распространены в местных средствах массовой информации, размещена на сайте муниципального района и на стенде в самой прокуратуре. Работники Койгородской прокуратуры приняли участие в межрайонном молодежном форуме «Респект», на одной из дискуссионных площадок которого освещены вопросы патриотического воспитания молодежи и значение Нюрнбергского военного трибунала. В г. Воркуте и Княжпогостском районе сведения о самом важном процессе человечества направлены в образовательные учреждения для размещения на их сайтах.

На официальном сайте Прокуратуры Коми действует специальный раздел — «Нюрнбергский процесс», где размещены слайды об основных вехах и значении военного трибунала в Нюрнберге.