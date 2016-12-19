Сотрудники филиала «Коми ПАО «Т Плюс» написали письмо Президенту

В обращении (копия имеется в распоряжении редакции), под которым подписались 18 человек, утверждается, что с 2017 года в филиале будет внедрена новая система оплаты труда, предполагающая радикальное снижение окладов сотрудников.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам с последней надеждой на защиту и справедливость в отношении нашего много пережившего за последние годы коллектива работников энергосистемы Коми, в настоящее время принадлежащей филиалу компании ПАО «Т Плюс». Совсем недавно только благодаря Вашему энергичному вмешательству удалось предотвратить окончательный развал и продажу республиканской энергосистемы.

Однако, несмотря на то, что после вашей жесткой резолюции, и последующих скоординированных действий СК РФ и ФСБ РФ, московские топ-менеджеры Т Плюс спешно кинулись латать дыры и вкладывать миллионы в ремонты, подписав соглашение о сотрудничестве с республикой, кое-чему в компании еще следовало бы уделить внимание.

Насколько мы видим тут, с мест, не все из руководства «Т Плюс» сейчас заняты задачей восстановления разрушенной энергосистемы Воркуты и прохождением осенне-зимнего периода без остановов оборудования. Некоторые «эффективные менеджеры» из руководства «Т Плюс» (из числа тех, кто еше не попал в СИЗО), преследуют свои, сугубо личные интересы.

Неприятный факт заключается в том, что с подачи московского директора по персоналу «Т Плюс» Сергея Юрьевича Петрова, пекущегося исключительно о своем многомиллионном бонусе, с 1 января 2017 года в филиале будет внедрена новая система оплаты труда персонала. Новизна заключается в том, чтобы радикально снизить оклады рабочему персоналу, «компенсировав» это якобы повышенными премиями, «объяснив» все так, словно «ничего не поменяется», сколько ты получал, столько и будешь. Но премии эти, как показывает практика могут быть снижены до нуля, если не будет «хватать денег в бюджете», что случается регулярно.

Господин Петров, введя в заблуждение своего руководителя относительно легитимности предлагаемой новой системы оплаты труда, не осознает взрывного социального потенциала, который повлечет за собой внедрение его непроработанных идей. Он даже не удосужился обсудить предлагаемые новшества с Общественным объединением «Всероссийский электропрофсоюз», а ведь до потенциального внедрения остался один месяц.

И это еще не говоря о его планах по сокращениям в филиале…

Владимир Владимирович! Знаем, что вы сами из рабочей семьи и поймете нас, кормящих свои семьи и так на небольшие зарплаты, и просим в кратчайшие сроки вмешаться в ситуацию и не допустить внедрения в жизнь идей этого абсолютно непрофессионального господина, во избежание социального взрыва в республике.

С большим уважением, коллектив филиала «Коми ПАО «Т Плюс».