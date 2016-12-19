Общество

В филиале «Коми» ПАО «Т Плюс» не планируется никаких изменений системы оплаты труда

19 декабря 2016
Ранее в письме, поступившем в редакцию «Коми Ньюс», сообщалось, что с 2017 года в филиале будет внедрена новая система оплаты труда, предполагающая радикальное снижение окладов.

«В филиале «Коми» ПАО «Т Плюс» не планируется никаких изменений системы оплаты труда. Работники всех производственных подразделений и профсоюз, об этом прекрасно осведомлены. Управление персоналом филиала «Коми» и ПАО «Т Плюс» не получало вопросов со стороны работников и профсоюза на тему изменения условий оплаты» — заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, в компании отметили, что информация, предоставленная некой инициативной группой, является недостоверной и направленной на дестабилизацию ситуации в теплоэнергетике Коми в самый ответственный для отрасли осенне-зимний период.

Чтобы подписаться на наш Telegram и быть в курсе самых важных новостей, достаточно пройти по ссылке и нажать кнопку «Open channel».

Комментарии

Другое в рубрике