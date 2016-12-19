«В филиале «Коми» ПАО «Т Плюс» не планируется никаких изменений системы оплаты труда. Работники всех производственных подразделений и профсоюз, об этом прекрасно осведомлены. Управление персоналом филиала «Коми» и ПАО «Т Плюс» не получало вопросов со стороны работников и профсоюза на тему изменения условий оплаты» — заявили в пресс-службе компании.

Кроме того, в компании отметили, что информация, предоставленная некой инициативной группой, является недостоверной и направленной на дестабилизацию ситуации в теплоэнергетике Коми в самый ответственный для отрасли осенне-зимний период.