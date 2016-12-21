Общество

Спасатели Коми предупредили о понижении температуры в восточных районах республики до -37…-42°С

21 декабря 2016
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» ожидается, что аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -14…-17°С) в большинстве районов республики продлится по 22 декабря 2016 года.

Минимальная температура воздуха будет понижаться до -27…-35°С, в восточных районах местами до -37…-42°С.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:

  • Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.
  • Во время протапливания печей не допускать их перекала.
  • Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
  • Не перегружайте электрическую сеть.
  • Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
  • В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112» или "101»;
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29–99–99.
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