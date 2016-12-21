Спасатели Коми предупредили о понижении температуры в восточных районах республики до -37…-42°С

Минимальная температура воздуха будет понижаться до -27…-35°С, в восточных районах местами до -37…-42°С.
Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:
- Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.
- Во время протапливания печей не допускать их перекала.
- Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
- Не перегружайте электрическую сеть.
- Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
- В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки.
- Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112» или "101»;
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29–99–99.
Комментарии