Спасатели Коми предупредили о понижении температуры в восточных районах республики до -37…-42°С

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми» ожидается, что аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -14…-17°С) в большинстве районов республики продлится по 22 декабря 2016 года.