Общество

В Коми первые дни 2017 года будут холодными

29 декабря 2016
По прогнозу Коми ЦГМС, 2–3 января установится аномально холодная погода с отклонением средней суточной температуры от климатической нормы в сторону холода на 10°С и более (норма -13…-19°С). В большинстве районов Республики Коми аномально холодная погода сохранится по 10 января 2017 года.

Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28…-35°С, местами до -40…-45°С. В период 5–8 января в большинстве районов прогнозируется до -37…-42°С, местами до -44…-49°С.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:
Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

  • Во время протапливания печей не допускать их перекала.
  • Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.
  • Не перегружайте электрическую сеть.
  • Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.
  • В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем:

  • при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112» или "101»;
  • в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29–99–99.
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