В Коми первые дни 2017 года будут холодными

Минимальная температура воздуха будет понижаться до -28…-35°С, местами до -40…-45°С. В период 5–8 января в большинстве районов прогнозируется до -37…-42°С, местами до -44…-49°С.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:

Сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей.

Во время протапливания печей не допускать их перекала.

Для обогрева помещений используйте только бытовые электроприборы промышленного производства.

Не перегружайте электрическую сеть.

Одевайтесь многослойно и в натуральные ткани.

В холодную погоду опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Напоминаем: