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Мэрия Сыктывкара подключилась к борьбе с «Боярышником»
26 декабря 2016 года
Экономика
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
26 декабря 2016 года
Здоровье
Среди заболевших ОРВИ и гриппом 75% — дети до 14 лет
13 декабря 2016 года
Общество
Администрация Воркуты выложила на YouTube странное видео с камер наблюдения
15 декабря 2016 года
Главное
Происшествия
С начала года в Коми зарегистрировано 17 777 преступлений
19 декабря 2016 года
135
Общество
Бывшему депутату городского совета Инты, осужденному за коррупционные преступления, заменили условное наказание на реальное
12 декабря 2016 года
538
Происшествия
Акиф Саядов приговорен к трем годам лишения свободы
12 декабря 2016 года
306
Официально
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Состоялось первое организационное заседание Избиркома Коми нового состава
9 декабря 2016 года
Отдел МВД России по Княжпогостскому району возглавил Станислав Громов
7 декабря 2016 года
Подписан Закон о перераспределении полномочий в сфере рекламы между муниципалитетами и органами государственной власти Коми
6 декабря 2016 года
Обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности Комиэнерго возложены на Евгения Сесюка
6 декабря 2016 года
Роман Шашев назначен руководителем Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
2 декабря 2016 года
Джамал-Лейла Яндиев назначен на должность специального представителя Коми
2 декабря 2016 года
Сергей Емельянов назначен на должность министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
28 ноября 2016 года
В Коми сокращен срок регистрации недвижимости
28 ноября 2016 года
Сергей Гапликов назначил шесть членов Избиркома Коми с правом решающего голоса
23 ноября 2016 года
Сергей Гапликов предложил назначить Джамала-Лейлу Яндиева на должность специального представителя Коми
22 ноября 2016 года
В Коми будет создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
16 ноября 2016 года
Руководство Коми поздравило жителей республики с Днем народного единства
4 ноября 2016 года
Президент России и Председатель Правительства поздравили Коми с Днем народного единства
4 ноября 2016 года
Николай Герасимов прокомментировал решение о слиянии Минпрома и Минприроды Коми
26 октября 2016 года
Глава Коми наградил ряд жителей региона почетными грамотами
24 октября 2016 года
Правительство Коми и ПАО «Т Плюс» заключили соглашение о сотрудничестве
23 октября 2016 года
Михаил Порядин возглавил Администрацию Главы Республики Коми
19 октября 2016 года
Директором ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» назначен Игорь Шарапов
19 октября 2016 года
В Коми объявлено о формировании нового состава избирательной комиссии
18 октября 2016 года
Звание «Ветеран труда Республики Коми» предлагают присваивать исходя из трудового стажа, отработанного непосредственно на территории региона
17 октября 2016 года
Культура
Творческая мастерская «Югыд-арт» из Коми поборется за звание лучшего женского проекта на федеральном этапе премии «Бизнес-Успех»
II Межрегиональный фестиваль-выставку изделий декоративно-прикладного творчества «Шкатулка самоцветов» продлили до 16 января
8 декабря 2016 года
Депутаты Госсовета Коми предлагают отказаться от строительства театра в Сыктывкаре в пользу социальных объектов
6 декабря 2016 года
В Коми планируют запустить речной круиз по реке Печоре
5 декабря 2016 года
В Коми пройдет фестиваль национальной кухни
5 декабря 2016 года
Спорт
Более 100 боксеров соберутся в Усинске на республиканском турнире
Сыктывкарская «НИКА» одержала тяжелейшую победу над омским «Нефтяником»
13 декабря 2016 года
Пятерка пловцов республиканской школы олимпийского резерва примут участие во Всероссийских соревнованиях
12 декабря 2016 года
Генеральный менеджер баскетбольной «НИКИ» Максим Чурсанов подвел итоги выездных матчей сыктывкарской команды
9 декабря 2016 года
«Строитель» нанес «Мурману» первое с 2012 года поражение в Мурманске
5 декабря 2016 года
Здоровье
Мэрия Сыктывкара подключилась к борьбе с «Боярышником»
В здравпунктах колоний в Княжпогостском районе медики не фиксируют диагнозы осужденных
19 декабря 2016 года
18950 осмотров в районах Коми провели специалисты выездных врачебных бригад
16 декабря 2016 года
ООО «Пригородный» оштрафовали за творог «из будущего»
15 декабря 2016 года
В селе Сторожевск выявили нарушения организации детского питания в школе
15 декабря 2016 года
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29 декабря 2016 года
В Коми первые дни 2017 года будут холодными
26 декабря 2016 года
Коми филиал Россельхозбанка предлагает жителям республики приобрести монеты из серии «Народные промыслы» со скидкой
26 декабря 2016 года
В Коми подведены итоги электронного аукциона по продаже сетей газоснабжения
26 декабря 2016 года
Администрация Воркуты нарушила порядок проведения аукциона, а участники сговорились
26 декабря 2016 года
Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам
26 декабря 2016 года
Мэрия Сыктывкара подключилась к борьбе с «Боярышником»
21 декабря 2016 года
Спасатели Коми предупредили о понижении температуры в восточных районах республики до -37…-42°С
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19 декабря 2016 года
В филиале «Коми» ПАО «Т Плюс» не планируется никаких изменений системы оплаты труда
19 декабря 2016 года
С начала года в Коми зарегистрировано 17 777 преступлений
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Россельхозбанк запустил новогоднюю акцию для держателей «Путевой карты»
15 декабря 2016
Россельхозбанк прогнозирует получение чистой прибыли по итогам 2016 года
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С 2008 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК 4,2 трлн рублей
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Ъ: В Коми возбудили дело в отношении главы коммунальной службы Владимира Полозова
5 декабря 2016 года
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